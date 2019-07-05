Происшествия

ВАЗ сгорел на улице Сосновой в Пскове

В 04.42 10 июля поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Сосновой в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по предварительной информации, из-за короткого замыкания электропроводки в салоне сгорел автомобиль ВАЗ-2107 2006 года выпуска.

В 22.20 9 июля в дачном доме в деревне Стуголь Порховского района горела сажа в дымоходе. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен дачный дом.