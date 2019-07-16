Происшествия

В Великих Луках возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, обнаруженного в клумбе

Следственный отдел по Великим Лукам возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины, чей труп обнаружили в цветочной клубе у дома на улице Новостроевской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Напомним, в правоохранительные органы сообщение о трупе поступило 15 июля. На голове погибшего - 30-летнего мужчины - колото-резанные раны.