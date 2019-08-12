Происшествия

Большой срок грозит группе лиц, совершившей кражу в Куньинском районе

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд в отношении жителей поселка Кунья, которые совершили кражу группой лиц по предварительному сговору, с проникновением в жилище и помещение. Также один из обвиняемых совершил кражу с проникновением в хранилище.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского района, установлено, что 9 мая в ночное время суток обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в деревне Кочегарово Куньинского района, незаконно проникли внутрь дома, принадлежащего потерпевшему, откуда свободным доступом похитили ценное имущество: телевизор, музыкальный центр, два утюга и иное. После чего обвиняемые незаконно проникли внутрь гаража, откуда свободным доступом похитили бензопилу и другое.

Своими умышленными преступными действиями обвиняемые причинили потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 20 859 рублей.

Данное преступление относится к категории тяжких, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет с ограничением свободы до полутора лет и со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.