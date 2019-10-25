Происшествия

Пропавшую 18-летнюю великолучанку ищет уголовный розыск

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Екатерины Самулевич, 2001 года рождения. По имеющимся данным, она ушла из дома 20 октября текущего года.

Приметы: на вид 12-14 лет, рост 165-170 сантиметров, волосы черные, прямые и длинные, размер обуви 36-37, глаза карие, худощавого телосложения. Была одета: черные джинсы и кроссовки, куртка темно- синего цвета.

Предположительно, девушка может находиться в Москве. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Екатерины Самулевич, просят обратиться по телефонам: 8906-22311-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.