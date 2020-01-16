Происшествия

Двух жителей Порховского района подозревают в покушении на кражу и свежевании быка за 31 тысячу рублей

Прокурор Порховского района утвердил обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре, их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ.

«Покушение на кражу чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от лиц обстоятельствам», - разъяснили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что в ходе предварительного следствия установлено: обвиняемые, двигаясь на автомобиле из деревни Молочище в сторону деревни Нестрино, увидели трех быков, идущих по обочине дороги. Вступив в преступный сговор, мужчины увели одного из быков стоимостью 31 тысяча рублей в лес, где привязали к стволу дерева и умертвили. После этого обвиняемые стали снимать с быка шкуру.

«В связи с тем, что на обочине автодороги остановилась машина, мужчины поняли, что их могут застигнуть на месте преступления, после чего скрылись, оставив неразделанную тушу быка в лесу, - добавили в ведомстве. - Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.