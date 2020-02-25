Происшествия

В Пыталовском районе «управляйка» нарушила требования по предложениям касательно энергоснабжения

Прокуратура Пыталовского района выявил нарушения в деятельности местной управляющей компании. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, нарушения удалось обнаружить в результате проведенной проверки по коллективному обращению граждан многоквартирного дома

«В деятельности управляющей организации выявлены нарушения требований жилищного законодательства в части ненадлежащего исполнения требований к разработке предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирном доме», - отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве сообщили, что в перечне мероприятий отсутствовало указание на расходы на их проведение, объемы ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроки окупаемости предлагаемых мероприятий.

«Это нарушает требования федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". При таких обстоятельствах прокуратурой района в адрес управляющей организации внесено представление. Контроль за фактическим устранением выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района», - заключили в ведомстве.