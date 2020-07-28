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Несколько уголовных дел возбуждено в Пскове за продажу алкоголя с поддельными акцизами

В Пскове возбуждено несколько уголовных дел по факту продажи алкоголя с поддельными акцизными марками. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327.1 «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование» Уголовного кодекса РФ.

Установлено, что в торговых точках и общепитах на улицах Рокоссовского, Кузбасской Дивизии и Алтаева осуществлялась продажа горячительных напитков, но федеральные специальные марки на бутылках не соответствовали оригиналам, предусмотренным законодательством. Кроме того, сопроводительные документы на «тару» с поддельными акцизами владельцы кафе предоставить на месте не смогли.

В двух павильонах на Завеличье полиция изъяла продукцию на общую сумму около 330 тысяч рублей, на Запсковье - почти на 208 тысяч. А всего удалось конфисковать более 1000 литров «безакцизного» алкоголя.

Расследование по данным фактам продолжается.