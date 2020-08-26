Происшествия

Более 300 литров алкоголя изъяла полиция из псковского магазина

Более 300 литров алкоголя изъяла полиция из незаконного оборота в псковской торговой точке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в торговой точке в жилом доме на улице Технической в Пскове установлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии. Коньяк, водка, вино и портвейн не имели сопроводительных документов, подтверждающих качество реализуемых напитков, а на части бутылок отсутствовали акцизные марки и федеральные специальные марки. В результате изъято почти 275 литров «горячительного».

Согласно Федеральному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, реализовывать слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, в пластиковой таре допустимо только в бутылках, не превышающих по объему 1.5 литра. Однако в проверяемом магазине стражами порядка были обнаружены 2-х литровые упаковки пенного напитка. Изъято около 82 литров пива в запрещенной пластиковой таре.

Конфисковано также почти 19 литров косметических антисептиков и спиртосодержащих жидкостей. На них продавец не смог предъявить необходимые лицензии и документы.

Изъятые образцы будут отправлены на экспертизу. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о привлечение собственника магазина к административной ответственности за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.