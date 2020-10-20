Происшествия

В Псковской области выходца из СНГ осудили за организацию незаконной миграции

В Невельском районе выходец одной из стран СНГ осужден за организацию незаконной миграции иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В июле при осуществлении контроля за соблюдением режима государственной границы в районе населенного пункта Альшуты Усвятского района пограничники задержали группу иностранных граждан.

Как выяснилось, среди задержанных находился молодой человек, который организовал незаконный въезд на территорию России четверым иностранцам. Он встретил их в аэропорту Минска, зная о том, что въехать в Россию в соответствии с действующим законодательством они не могут, и желая получать материальную выгоду, согласился организовать доставку иностранцев в Россию в обход установленных пунктов пропуска, по лесной дороге.

Решением Невельского районного суда правонарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ и назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.