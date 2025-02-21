ЖКХ

В 2024 году в Псковской области выявили 52 факта незаконного подключения к газопроводу

За 2024 год в Псковской области выявили 52 факта несанкционированного подключения к действующему газопроводу, сумма ущерба составила более 1,1 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Как сообщили в компании, активная профилактическая и уведомительная работа, проводимая сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с потребителями газа, направлена на максимальное сокращение задолженности и 100% сбор платежей.

В ходе работы должникам направляются голосовые телефонные оповещения об имеющейся задолженности и уведомления о необходимости в кратчайшие сроки погасить долги. Также проводятся рейды по отключению, в ходе которых абонентам предоставляется возможность погасить задолженность и таким образом избежать отключения. В конце года сотрудники «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» проводят совместную акцию «В новый год БЕЗопасно и БЕЗ долгов!». В ходе таких рейдов газовики акцентируют внимание потребителей на важности соблюдения основных правил пользования природным газом в быту, проведении ежегодного технического обслуживания газового оборудования и проводят инструктаж по безопасному пользованию газом. При отсутствии договора для удобства абонентов его предлагают заключить на месте.

Также проводится разъяснительная работа с населением о необходимости регулярной оплаты за газ до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Газовики знакомят абонентов с возможностями дистанционных сервисов по передаче показаний счетчика и оплате за газ без комиссии.

В ходе рейдов 470 абонентов оплатили задолженность на общую сумму около 3 млн рублей и избежали отключения. Подача газа приостановлена 95 абонентам с задолженностью более 1 млн рублей.

Самый действенный способ не допустить проблем с газоснабжением, избежать образования новых долгов и сэкономить собственные средства: оплачивать потребленный газ до 10 числа месяца, следующего за истекшим, также рекомендуется передавать сведения о показаниях приборов учета газа ежемесячно в период с 20 по 25 число.

Вовремя передавать показания счетчиков, формировать и оперативно оплачивать квитанции за газ, как за себя, так и за пожилых родственников, просто и удобно с помощью электронных сервисов ООО «Газпром межрегионгаз Псков»:

личный кабинет абонента «Мой Газ» или «PayGas»;

мобильное приложение «Газ Онлайн» и «Оплата за газ».

Также в сервисе «Личный кабинет» можно воспользоваться обратной связью и получить ответы на интересующие вопросы.

Уточнить наличие задолженности можно по телефонам колл-центра: 59-50-50 или 8-800-350-59-01.