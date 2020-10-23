Происшествия

Опочецкая пенсионерка незаконно зарегистрировала в доме двух белорусов

Жительница Опочки незаконно зарегистрировала в доме двух граждан Белоруссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, по имеющимся сведениям, в октябре в доме по улице Кузнечной местная жительница 1963 года рождения фиктивно зарегистрировала двух иностранцев. Пенсионерка дала признательные показания. По данному факту проводится проверка.

А в Печорах в квартире дома по улице Рижской 25-летняя женщина осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Узбекистан. Возбуждено уголовное дело.

Нарушения миграционного законодательства были выявлены также в Великих Луках.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.