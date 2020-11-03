Происшествия

Псковичка незаконно зарегистрировала в доме четырех граждан Узбекистана

В Пскове женщина незаконно зарегистрировала в доме четырех граждан Узбекистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В сентябре в Печорах в квартире дома по улице Индустриальной безработная местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданку Республики Армения. Ведется проверка.

А в Порхове в квартире дома на улице Мебельной неработающий житель Дедовичского района осуществил фиктивную регистрацию двух граждан Узбекистана. Он дал признательные показания. Проводится проверка.

В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.