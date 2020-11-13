Происшествия

Пскович попытался украсть алкоголь из магазина в период запрета на его продажу

В Пскове мужчина попытался украсть бутылку водки из магазина, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, сигнал тревоги поступил 13 ноября около 3 часов ночи из продуктового магазина на Рижском проспекте.

Сотрудники ведомства незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего местного жителя, похитившего алкоголь.

Напомним, в Псковской области, согласно постановлению администрации региона, введено ограничение розничной продажи алкоголя на период с 22:00 до 10:00 часов.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан полиции.