Происшествия

Без перстня и телефонов остался москвич после застолья в Пскове

Два телефона и золотой перстень похитили у москвича после застолья в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

48-летний житель Московской области по семейным делам приехал в Псков и со случайными знакомыми в комнате общежития на улице Киселева в ночь на 24 ноября принял участие в застолье. В ходе общения мужчина заснул, а когда проснулся, не обнаружил двух своих мобильных телефонов. Кроме того, с пальца исчез золотой перстень. Потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный пскович 1975 года рождения. Горожанин дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. При обыске изъяты один из похищенных телефонов и золотой перстень. Ведется расследование.

Кроме того, в Куньинском районе 25 ноября от дома в деревне Обжино похитили часть жатки от комбайна, лежавшей на краю поля. Владелец сообщил о краже в отделение полиции. Вскоре экипаж ДПС ГИБДД обратил внимание на гужевую повозку, на которой 34-летний житель поселка Кунья перевозил крупную металлическую деталь. Дать вразумительный ответ стражам порядка мужчина не смог, поэтому для дальнейшего разбирательства его доставили в отделение полиции.

Поначалу гражданин пояснил стражам порядка, что якобы нашел эту металлическую деталь в канаве, однако впоследствии владелец коня и повозки дал признательные показания. Выяснилось, что похищенную им часть жатки от комбайна он вез домой, чтобы затем сдать в пункт приема металла.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой уточняется, в частности, размер причиненного ущерба. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.