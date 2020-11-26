Происшествия

Штраф получил в Невельском суде белорус за организацию незаконной миграции

Вступило в законную силу постановление Невельского районного суда в отношении жителя Республики Беларусь, задержанного сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области за организацию незаконной миграции иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В сентябре 2020 года 26-летний житель Белоруссии с целью личного обогащения пытался на микроавтобусе «Фольксваген Каравелла» организовать незаконный въезд на территорию России из Белоруссии девяти гражданам Армении, в результате был задержан пограничниками в Невельском районе Псковской области. Действия молодого человека были квалифицированы по ч. 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

По результатам судебного разбирательства, с учетом раскаяния правонарушителя, написания явки с повинной, оказания благотворительной помощи социальным учреждениям, а также публикации статей в белорусских СМИ о признании своей вины и предупреждении граждан об уголовной ответственности за подобные противоправные действия, к правонарушителю была применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в доход государства по обвинению по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ в размере 100 тысяч рублей.