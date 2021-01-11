Происшествия

В Пустошкинском районе женщина обвиняется в убийстве знакомого, пустившего ее на ночлег

В Пустошкинском районе женщина обвиняется в убийстве знакомого, к которому попросилась на ночлег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

31 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в своем доме в одной из деревень Пустошкинского района тела 46-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастна 52-летняя знакомая потерпевшего, которая 30 декабря, следуя транзитом через этот населенный пункт, пришла к потерпевшему вместе со своим новым знакомым и попросилась на ночлег. В ходе возникшего между ними конфликта женщина схватила нож и нанесла хозяину дома множество ударов в область шеи и туловища. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

«Сокрыв следы и орудие преступления, подозреваемая с места преступления скрылась вместе со своим спутником. Тело потерпевшего обнаружил сосед, когда пришел проведать своего товарища в канун Нового года», - рассказали в ведомстве.

В результате совместной работы следователей и полицейских были получены данные о причастности подозреваемой к данному преступлению.

Женщина задержана. В настоящее время ей предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.