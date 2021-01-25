Происшествия

Безработная псковичка фиктивно прописала более 20 человек

Подозреваемые в нарушении миграционного законодательства установлены в поселке Палкино, Псковском и Великолукском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с февраля 2019 года по декабрь 2020 года в деревне Заходы Псковского района безработная псковичка 1977 года рождения фиктивно зарегистрировала 22 граждан Российской Федерации. Женщина дала признательные показания. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

По имеющимся данным, в деревне Еремкино Великолукского района в декабре 2020 года не работающая 36-летняя местная жительница тоже фиктивно прописала гражданина Российской Федерации. Ведется проверка.

А в поселке Палкино местная жительница 1966 года рождения подозревается в фиктивной регистрации в квартире дома по улице Набережной двух граждан Узбекистана и гражданина Таджикистана. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Как показывает практика, подобные примеры на территории области далеко не единичны. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные действия.