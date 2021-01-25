Происшествия

Островичка спросонья убила мужчину из-за претензий о храпе

43-летняя жительница Островского района убила мужчину из-за претензий о храпе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

25 января в правоохранительные органы поступило сообщение о криминальном характере смерти 63-летнего местного жителя, тело которого нашли накануне по месту жительства в одной из деревень Островского района.

По версии следствия, к преступлению причастна дочь бывшей сожительницы потерпевшего, которая круглосуточно ухаживала за последним из-за проблем со здоровьем. В ночь на 24 января подозреваемая схватила нож и ударила потерпевшего в голову, когда он пытался разбудить ее из-за храпа.

«В результате попадания клинка в область отсутствия костной ткани, обусловленной хирургической процедурой, потерпевшему было причинено смертельное колото-резаное ранение, от которого он скончался на месте преступления», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время подозреваемая в совершении преступления задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).