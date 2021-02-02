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Внука создателя ППШ осудили в Себежском районе за убийство охотника

Себежский районный суд приговорил внука конструктора ППШ к исправительным работам за причинение смерти по неосторожности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Фото: pixabay.com

В августе 2020 года москвич находился на охоте на территории Себежского района вместе с местным жителем. По неосторожности, с расстояния около 20 метров он выстрелил в него из карабина, приняв его в сумерках за лося. Себежанин получил огнестрельное ранение живота, повлекшее смерть.

Отмечается, что представитель потерпевшей выдвинул версию об умышленном характере совершенного преступления, однако, как пояснили в прокуратуре, она не нашла своего подтверждения в ходе судебного следствия и опровергнута доказательствами, представленными стороной государственного обвинения.

Жителя Москвы признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, а также взыскали причиненный потерпевшей моральный вред в размере 2 700 000 рублей.