Происшествия

В Псковской области пресекли масштабное производство контрафактного алкоголя. ФОТО. ВИДЕО

Оперативники управления уголовного розыска управления МВД России по Псковской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресекли деятельность цеха по изготовлению контрафактного алкоголя под видом известных брендов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, масштабное подпольное производство, по предварительным данным, действовало на территории промышленной зоны города Великие Луки с декабря прошлого года. К организации незаконного бизнеса причастны двое местных жителей.



В складских помещениях по двум адресам они оборудовали технологические линии. Там же на бутылки наклеивались этикетки, после осуществлялась погрузка для отправки на реализацию.

«В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли более 20 тысяч литров готовой алкогольной продукции без специальных марок и около 5 тонн сырья на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. По версии следствия, алкоголь предназначался для сбыта на территории Москвы и Псковской области. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.