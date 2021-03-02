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Происшествия

Жителя Острова, дважды переехавшего избитого мужчину в Пскове, арестовали на два месяца

02.03.2021 19:03|ПсковКомментариев: 0

Жителю Острова, который избил и дважды переехал автомобилем мужчину в городе Пскове, избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Данную информацию Псковской Ленте Новостей подтвердили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 марта, находясь на участке местности вблизи церкви Покрова от Торгу в Пскове, 43-летний житель Острова в ходе ссоры нанес 50-летнему мужчине множество ударов ногами по голове и телу, после чего сел за руль своего автомобиля и дважды наехал на потерпевшего, лежащего на асфальте.

В отношении островича возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Потерпевший был госпитализирован и в настоящее время находится в реанимации Псковской областной больницы. Его состояние медики оценивают как тяжелое: выявлены множественные ушибы тела и гематомы внутренних органов.

Теги: #происшествие #следственный комитет РФ #покушение на убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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