Происшествия

Пскович осужден за пропаганду терроризма и призывы к суициду

2-й Западный окружной военный суд признал виновным 33-летнего псковича в публичном оправдании и пропаганде экстремизма и терроризма, а также в побуждении к совершению самоубийства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что мужчина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и в администрируемом им сообществе разместил более 60 публикаций, призывающих к экстремизму, терроризму и совершению самоубийств. Подстрекательства к суициду сопровождались распространением информации о способах его совершения, рассказали в надзорном ведомстве.

Нарушитель получил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Псковской области, в мае 2018 года злоумышленник разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей две публикации на религиозную тематику, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

С мая 2018 года по апрель 2019 года он опубликовал ряд материалов в поддержку международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность которой запрещена в России), содержащих оправдание и пропаганду терроризма.