Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Подарки, которые не забываются
ЭКО - стань донором
Льготные кредиты от ПСБ
Где заказать дом мечты?
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 03.03.2021 16:261 Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия в ПсковГУ 04.03.2021 18:260 Пскович осужден за пропаганду терроризма и призывы к суициду 04.03.2021 17:120 Ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло в псковском училище 04.03.2021 16:540 Следователи опросили свидетельницу падения ребенка из окна в Великих Луках 04.03.2021 16:170 Более 200 литров алкоголя изъяли псковские полицейские 04.03.2021 11:140 Три фальшивые купюры обнаружили в финучреждениях Пскова
 
 
 
Самое популярное 01.03.2021 09:244 Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем 27.02.2021 21:126 Фотофакт: В Пскове вместе со снегом «растаяла» лестница 25.02.2021 07:3710 В Эстонии заявили об «оккупации» Россией части Псковской области 03.03.2021 15:185 Ожоги лица получили студентки в результате происшествия в ПсковГУ 02.03.2021 18:155 В Псковской инфекционной больнице зафиксированы факты порчи имущества пациентами
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пскович осужден за пропаганду терроризма и призывы к суициду

04.03.2021 18:26|ПсковКомментариев: 0

2-й Западный окружной военный суд признал виновным 33-летнего псковича в публичном оправдании и пропаганде экстремизма и терроризма, а также в побуждении к совершению самоубийства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что мужчина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и в администрируемом им сообществе разместил более 60 публикаций, призывающих к экстремизму, терроризму и совершению самоубийств. Подстрекательства к суициду сопровождались распространением информации о способах его совершения, рассказали в надзорном ведомстве.

Нарушитель получил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Псковской области, в мае 2018 года злоумышленник разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей две публикации на религиозную тематику, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

С мая 2018 года по апрель 2019 года он опубликовал ряд материалов в поддержку международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность которой запрещена в России), содержащих оправдание и пропаганду терроризма.

Теги: #суицид #терроризм #экстремизм #криминал #пропаганда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов?
В опросе приняло участие 579 человек
04.03.2021, 18:470 Учитесь мыслить стратегически 04.03.2021, 18:260 Пскович осужден за пропаганду терроризма и призывы к суициду 04.03.2021, 18:150 Горводоканал провел ремонтные работы на Короткой улице в Пскове 04.03.2021, 18:100 Около 4 млн рублей выделили на благоустройство дворов в Печорах
04.03.2021, 18:020 Пограничное управление Псковской области приглашает на службу по контракту 04.03.2021, 17:491 «Больные и ободранные»: Псковичку шокировал вид попугаев в торговом центре 04.03.2021, 17:470 Облизбирком обеспечит ноутбуками все избирательные комиссии региона 04.03.2021, 17:381 Обследование улично-дорожной сети Пскова проведут после 20 марта
04.03.2021, 17:300 Новые факты в истории Себежского края открыли при подготовке книги «Солдаты Победы» 04.03.2021, 17:210 Театральные читки пройдут в псковском драмтеатре в рамках «Данилов-феста» 04.03.2021, 17:120 Ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло в псковском училище 04.03.2021, 17:080 В Пскове полицейские подготовили сюрприз для посетительниц ГИБДД
04.03.2021, 17:040 Псковскую молодежь зовут на экскурсию по кладбищу 12 марта 04.03.2021, 16:540 Следователи опросили свидетельницу падения ребенка из окна в Великих Луках 04.03.2021, 16:510 Великолучанин завоевал «бронзу» на чемпионате мира по биатлону 04.03.2021, 16:450 Северо-Западная таможня разрешила ввезти в страну цветы на 7 млн долларов
04.03.2021, 16:320 В Пскове проверяют объекты торговли в связи с коронавирусом 04.03.2021, 16:270 Выжить между рыбой и кальсонами 04.03.2021, 16:230 Путин: Региональные власти быстро реагируют на проблемы с вакцинацией 04.03.2021, 16:170 Более 200 литров алкоголя изъяли псковские полицейские
04.03.2021, 15:594 В торговом центре Fjord Plaza открывается магазин «Снежная Королева» 04.03.2021, 15:560 Глава Минобороны потребовал организовать вакцинацию работников призывных комиссий 04.03.2021, 15:440 Неправильно выбранная скорость привела к ДТП на трассе Петербург - Псков 04.03.2021, 15:420 Подходы к родовспоможению обсудили псковички
04.03.2021, 15:340 Глава Великих Лук избавился от коронавируса 04.03.2021, 15:290 Беззаявительное предоставление льгот по транспортному налогу обсудили в областном Собрании 04.03.2021, 15:170 Назначены новые председатели ТИКов Пскова и Великих Лук 04.03.2021, 15:160 Псковичей предупреждают о промоинах на реке Великой
04.03.2021, 15:100 Многодетная псковская семья выиграла суд по предоставлению бесплатного участка 04.03.2021, 15:010 Центральную площадь Гдова приведут в порядок к лету 04.03.2021, 14:530 Древнее кресало продемонстрировали псковские археологи 04.03.2021, 14:510 «Деревня Соловьи» выпустила к 8 марта продукцию в праздничном дизайне
04.03.2021, 14:470 Ямочный ремонт дорог начался в Пскове 04.03.2021, 14:450 Суд обязал псковича предоставить Фонду капремонта доступ к теплосетям 04.03.2021, 14:390 Губернаторский симфонический оркестр работает на износ - Николай Хондзинский 04.03.2021, 14:220 В Пустошке развеяли слухи о сносе районной поликлиники
04.03.2021, 14:020 Каждый пятый корпоративный клиент Сбера выбирает бизнес-карту без пластика 04.03.2021, 13:540 До 7 градусов мороза ожидается в Псковской области в пятницу 04.03.2021, 13:451 Псковичам рассказали о птице на логотипе Фестиваля русской музыки 04.03.2021, 13:350 В Пскове пять сотрудников УГХ наказали за ослабление контроля за уборкой
04.03.2021, 13:200 Ансамбль «Псков» выступит с обновленной программой 04.03.2021, 13:130 Утвержден план реализации Стратегии развития Пскова до 2030 года 04.03.2021, 13:090 Скончался медиаменеджер и журналист Алексей Панасевич 04.03.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
04.03.2021, 13:020 Осужденные подготовят землянки к международной встрече «Курган Дружбы» 04.03.2021, 12:500 «Сообразим на троих»: Готова ли оппозиция дать бой партии власти? 04.03.2021, 12:430 Чем заинтересует Фестиваль русской музыки псковичей, рассказали его организаторы 04.03.2021, 12:340 Улицы Пскова оперативно обработали противогололедными материалами
04.03.2021, 12:240 Юные инспекторы в Великих Луках учат детей правильно переходить дорогу 04.03.2021, 12:200 «Путь моховиков» продолжат благоустраивать в Полистовье 04.03.2021, 12:121 Директор филармонии пообещала псковичкам концерт с участием красивого мужчины 04.03.2021, 12:060 ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области
04.03.2021, 12:002 Воспользоваться вкладом «Весеннее настроение» предлагают псковичам 04.03.2021, 11:520 Известный виолончелист призвал псковичей ходить на живые концерты 04.03.2021, 11:422 Налоги с россиян будут собирать по-новому 04.03.2021, 11:390 Более 17,5 млрд рублей инвестирует в развитие технологий банк «Открытие»
04.03.2021, 11:364 «Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей» в Псковской области 04.03.2021, 11:300 Забытый в морге труп гдовички предадут земле после публикации в СМИ 04.03.2021, 11:210 В Псковской области COVID-19 унес жизни еще двух человек 04.03.2021, 11:140 Три фальшивые купюры обнаружили в финучреждениях Пскова
04.03.2021, 11:084 Псковичек приглашают стать донорами яйцеклеток 04.03.2021, 11:000 Ограничение выезда за пределы страны побудило псковича рассчитаться с долгами 04.03.2021, 10:500 Две кражи произошли в магазине на Завеличье за последние дни 04.03.2021, 10:360 Псковский драмтеатр приглашает на открытый показ фильма «Человек из Подольска»
04.03.2021, 10:310 Островичка получила «неземные» квитанции за отопление 04.03.2021, 10:280 Новое здание для подразделения МЧС построят в Пскове 04.03.2021, 10:152 «Умные остановки» могут появиться в Псковской области 04.03.2021, 10:050 Более 1500 недействующих ИП исключили из госреестра в Псковской области с 1 сентября
04.03.2021, 09:482 Сотрудники МЧС показали журналистам убежище на случай ЧС 04.03.2021, 09:271 Аукцион по благоустройству площади Ленина в Пскове признали несостоявшимся 04.03.2021, 09:152 Россияне дали высокую оценку «Спутнику V» - гендиректор ВЦИОМ 04.03.2021, 09:010 Жилой дом сгорел в Невельском районе
04.03.2021, 09:000 В Великих Луках состоялся круглый стол в рамках проекта «ПолитСтартап» 04.03.2021, 08:561 Владимир Путин назначил первого заместителя директора ФСБ 04.03.2021, 08:400 Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Псковской области 04.03.2021, 08:270 Об арктическом вторжении предупреждают синоптики жителей европейской России
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.