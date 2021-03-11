Происшествия

Мигрант из Турции пытался пересечь границу в Пыталовском районе

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали иностранца, который пытался пересечь государственную границу России в обход установленных международных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Псковские пограничники задержали мигранта из Турции 1985 года рождения, который направлялся в сторону Латвии с целью побега в страны Европы. Происшествие произошло в районе населенного пункта Лудонка Пыталовского района.

За совершенное правонарушение решением Пыталовского районного суда иностранец привлечен к административной ответственности в виде штрафа с выдворением за пределы страны.

Пограничное управление обращает внимание жителей и гостей региона, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.