Происшествия

Разбойник с металлическим прутом осужден в Бежаницком районе

Бежаницкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины о многократном разбое с применением насилия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В период с декабря 2017 по январь 2018 года подсудимый совершил серию нападений на ювелирные салоны и продуктовый магазин в поселке Бежаницы и Великих Луках. В качестве оружия он использовал металлический прут и пневматический пистолет. В ходе одного из нападений при оказании сопротивления мужчина ранил продавца из пневматического пистолета, чем нанес последнему легкий вред здоровью.

В общей сложности фигурант похитил ювелирные изделия и деньги на сумму около 2 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным, с учетом неотбытой части наказания ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать денежные средства в счет возмещения имущественного вреда потерпевшим. Приговор пока не вступил в законную силу.