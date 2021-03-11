Происшествия

В Новосокольниках безработные обокрали дачу пенсионерки

Двое безработных мужчин совершили кражу в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В январе в деревне Шахниха из дачного дома путем выдавливания замка входной двери неизвестные похитили плиту, стиральную и швейную машины, двигатель от холодильника, DVD-плейер, посуду, лестницу и другое имущество. Об этом в полицию заявила пенсионерка из Новосокольников.

Сотрудники МВД задержали подозреваемых в краже. Ими оказались двое безработных и ранее судимых местных жителей 1985 и 1991 годов рождения. Фигуранты дали признательные показания. При обыске часть похищенного изъяли. Возбуждено уголовное дело, ведут расследование.

«За последние дни полицией раскрыты кражи также на территории Себежского, Невельского, Дедовичского, Дновского и Бежаницкого районов», - добавили в ведомстве.