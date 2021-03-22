Происшествия

Псковские пограничники задержали организаторов незаконной миграции в страны Евросоюза

В Псковской области пограничники пресекли деятельность участников преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции выходцев из Юго-Восточной Азии в страны Западной Европы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Двое жителей региона, действуя из корыстных побуждений, организовали доставку и размещение иностранцев в приграничном районе Псковской области с целью незаконного пересечения государственной границы и убытия в страны Евросоюза. При реализации запланированной противоправной акции группа иностранных граждан была задержана. Незаконные мигранты были привлечены к административной ответственности и выдворены с территории России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления собрали доказательства противоправной деятельности участников преступной группы, на основании которых следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Санкция указанной статьи, предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.