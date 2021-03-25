Происшествия

ФСБ сообщила о задержании участника нападения на псковских десантников в 2000 году

ФСБ и Следственный комитет задержали в Москве члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чечни Германа Арбинина, не понесшего за это уголовного наказания. Во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии он задержан в Москве», - отметили в ЦОС.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Арбинин был задержан 23 марта. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих», - сказала она. По ее словам, следствие планирует добиваться избрания в отношении Арбинина меры пресечения в виде заключения под стражу.

Нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии Воздушно-десантных войск произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В ходе боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта 2000 года, бойцы 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.