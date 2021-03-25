Происшествия

Жительница Невеля воткнула нож в ударившего ее сожителя

Жительницу Невеля осудили за убийство сожителя, совершенное во время бытовой ссоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, 25 марта Невельский районный суд рассмотрел соответствующее уголовное дело.

Судом установлено, что вечером 1 августа 2020 года подсудимая, гражданка Республики Беларусь, распивала вместе со своим сожителем спиртные напитки в одной из коммунальных квартир Невеля. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина оскорбил подсудимую и ударил ногой в живот.

Женщина вооружилась найденным на месте преступления ножом, напала на сидевшего на диване сожителя и умышленно нанесла ему удар ножом в левое бедро. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Приговором суда женщина признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пострадавшего, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.