Происшествия

Прачечная горела в деревне Богданово Псковского района

Прачечная горела в деревне Богданово Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 12 мая в 18.30 поступило сообщение о возгорании в помещении прачечной по адресу: Псковский район, Ершовская волость, д. Богданово.

Для ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 18 человек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, горело отдельно стоящее здание. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Добавим, в деревне Богданово располагается «Псковская областная психиатрическая больница №1» - стационарное учреждение здравоохранения, которое обслуживает население четырнадцати районов Псковской области.