Происшествия

Псковские пограничники задержали организаторов незаконной миграции из Белоруссии

Псковские пограничники пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции уроженцев стран СНГ из Белоруссии в Россию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Пограничники задержали восьмерых выходцев из Центральной Азии и двоих россиян, которые выступали организаторами незаконной миграции. Иностранцев оштрафовали на 24 тысячи рублей, затем они покинули территорию России.

В результате проведенного расследования сотрудники пограничного управления собрали доказательства деятельности участников преступной группы и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.