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Получив приговор в Псковской области, мужчина сбежал из колонии и открыл нарколабораторию

Осужденный в Псковской области житель Ленинградской области сбежал из колонии и находился в розыске 10 лет. В этот промежуток времени он занялся производством наркотиков, на настоящий момент он задержан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Источник рассказал, что мужчина по имени Александр Платонов находился в розыске УФСИН по Петербургу и Ленинградской области как осужденный, уклонившийся от лишения свободы.

По данным на сайте ФСИН, в 2010 году суд в Псковской области приговорил Платонова к лишению свободы за преступление по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). В 2011 году ему удалось скрыться от отбывания наказания.

Ранее, добавил источник, Платонов также привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по части 2 статьи 158, части 1 статьи 286 УК РФ (кража; превышение полномочий). В первом случае дело в отношении фигуранта было прекращено в связи с примирением сторон. По второму делу суд в 2007 году приговорил его к 1,5 годам заключения, а в 2008 году освободил условно-досрочно.

Как сообщалось, Платонов был задержан накануне на своем участке в деревне Баландино Ленинградской области. По данным полиции, мужчина обустроил в сарае нарколабораторию, где производил, предположительно, мефедрон. При задержании он открыл стрельбу по полицейским из обреза охотничьего ружья. Для того чтобы обезвредить хозяина участка, оперативникам пришлось применить табельное оружие. Мужчина был ранен в ногу, сотрудники полиции не пострадали.

По данным управления СКР по Ленинградской области, с участка изъяты более 5 кг запрещенных веществ, прекурсоры, химические вещества, оборудование и несколько единиц химической лабораторной посуды. Также полицейские изъяли из дома несколько единиц огнестрельного оружия, пригодного для стрельбы.

В СКР сообщили, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Также мужчина является фигурантом дела по части 3 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в значительном размере), возбужденного ранее.

Кроме того, как уточнил информированный источник, в отношении двух женщин, которых полицейские застали в доме Платонова, возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт наркотиков средств, психотропных веществ). Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным СМИ, Платонов имеет опыт службы в правоохранительных органах.