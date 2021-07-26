Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Kids Mall комплекс для всей семьи
Миллион для доктора
БОПЭТ цифры и факты
дело превыше всего
Модно и практично
в отпуск при параде
«Зенча» идем на завод
Телефон прямого эфира 56-73-72
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Сколько стоит Прыжок с моста
конкурс - застройка Четырех углов
Жизнь в «Сказке»
 
 
 
ещё Происшествия 26.07.2021 09:550 Мертвого мужчину нашли в озере в Порховском районе 26.07.2021 12:510 Псковичу грозит до двух лет тюрьмы за кражу в общежитии 26.07.2021 12:400 Получив приговор в Псковской области, мужчина сбежал из колонии и открыл нарколабораторию 26.07.2021 12:090 Суд вынес приговор по делу о грабеже в центре Острова 26.07.2021 11:090 Бывших сотрудников «Псковпассажиравтотранса» осудили за коррупционные преступления 26.07.2021 10:200 Взрывоопасный предмет нашли на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
 
 
 
Самое популярное 21.07.2021 20:317 Пропавшая в Пскове 34-летняя женщина погибла 22.07.2021 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 21.07.2021 17:035 Ушла эпоха: маршрутки больше не «на Питер» 25.07.2021 12:080 Трагически ушел из жизни председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов 21.07.2021 23:080 В убийстве 34-летней псковички подозревают бывшего мужа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Получив приговор в Псковской области, мужчина сбежал из колонии и открыл нарколабораторию

26.07.2021 12:40|ПсковКомментариев: 0

Осужденный в Псковской области житель Ленинградской области сбежал из колонии и находился в розыске 10 лет. В этот промежуток времени он занялся производством наркотиков, на настоящий момент он задержан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Источник рассказал, что мужчина по имени Александр Платонов находился в розыске УФСИН по Петербургу и Ленинградской области как осужденный, уклонившийся от лишения свободы.

По данным на сайте ФСИН, в 2010 году суд в Псковской области приговорил Платонова к лишению свободы за преступление по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). В 2011 году ему удалось скрыться от отбывания наказания.

Ранее, добавил источник, Платонов также привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по части 2 статьи 158, части 1 статьи 286 УК РФ (кража; превышение полномочий). В первом случае дело в отношении фигуранта было прекращено в связи с примирением сторон. По второму делу суд в 2007 году приговорил его к 1,5 годам заключения, а в 2008 году освободил условно-досрочно.

Как сообщалось, Платонов был задержан накануне на своем участке в деревне Баландино Ленинградской области. По данным полиции, мужчина обустроил в сарае нарколабораторию, где производил, предположительно, мефедрон. При задержании он открыл стрельбу по полицейским из обреза охотничьего ружья. Для того чтобы обезвредить хозяина участка, оперативникам пришлось применить табельное оружие. Мужчина был ранен в ногу, сотрудники полиции не пострадали.

По данным управления СКР по Ленинградской области, с участка изъяты более 5 кг запрещенных веществ, прекурсоры, химические вещества, оборудование и несколько единиц химической лабораторной посуды. Также полицейские изъяли из дома несколько единиц огнестрельного оружия, пригодного для стрельбы.

В СКР сообщили, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Также мужчина является фигурантом дела по части 3 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в значительном размере), возбужденного ранее.

Кроме того, как уточнил информированный источник, в отношении двух женщин, которых полицейские застали в доме Платонова, возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт наркотиков средств, психотропных веществ). Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным СМИ, Платонов имеет опыт службы в правоохранительных органах.

Теги: #наркотики #колония #Ленинградская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 421 человек
26.07.2021, 13:050 Представители европейского бизнеса примут участие в открытии завода «Титан-Полимер» в Пскове 26.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 26.07.2021, 12:560 Александр Баев поделился мнением о развитии территории на Четырех углах в Пскове 26.07.2021, 12:510 Псковичу грозит до двух лет тюрьмы за кражу в общежитии
26.07.2021, 12:400 Получив приговор в Псковской области, мужчина сбежал из колонии и открыл нарколабораторию 26.07.2021, 12:360 «Нас бьют, мы летаем!»: вышел третий видеоролик в поддержку россиян на Олимпиаде 26.07.2021, 12:210 Женщина пострадала в ДТП в Псковском районе. ФОТО 26.07.2021, 12:200 Защити свой дом, или Что делать, когда вокруг все горит
26.07.2021, 12:150 Проезд возле дома №20 на Рижском проспекте в Пскове планируют отремонтировать 26.07.2021, 12:090 Суд вынес приговор по делу о грабеже в центре Острова 26.07.2021, 11:560 В Печорском районе поэтапно асфальтируют объекты «дорожного» нацпроекта 26.07.2021, 11:420 Псковичи заняли призовые места на первенстве России по стрельбе из лука
26.07.2021, 11:370 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Пскове 26.07.2021, 11:320 Два человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки 26.07.2021, 11:180 «Постскриптум»: Выборы и праздничная неделя 26.07.2021, 11:140 Галина Кузьма назначена заместителем главы администрации Печорского района
26.07.2021, 11:090 Бывших сотрудников «Псковпассажиравтотранса» осудили за коррупционные преступления 26.07.2021, 11:020 Пьяный великолучанин за рулем «Опеля» попался полиции 26.07.2021, 10:540 «Гайд-парк»: Александр Баев о новой должности Бориса Елкина и работе в округе 26.07.2021, 10:440 Псковичам рассказали, как пересечь границу с Белоруссией без ограничений
26.07.2021, 10:321 Учитель бежаницкой школы представит классный час о войне на федеральном уровне 26.07.2021, 10:270 Великолукский боксер поднялся на 11-ю строку во всемирном рейтинге 26.07.2021, 10:200 Взрывоопасный предмет нашли на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 26.07.2021, 10:090 Почтовые ящики подожгли в доме на улице Звездной в Пскове
26.07.2021, 10:020 В Псковской области на выплаты к новому учебному году подали более 46 тысяч заявлений 26.07.2021, 09:550 Мертвого мужчину нашли в озере в Порховском районе 26.07.2021, 09:483 Стал известен график крестного хода с мощами Александра Невского по Псковской области 26.07.2021, 09:400 Около 2 тысяч нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю
26.07.2021, 09:331 В России почти вдвое снизилась заболеваемость ВИЧ 26.07.2021, 09:200 Любитель коньяка попался на краже в Великих Луках 26.07.2021, 09:140 В Госдуме предложили обязать бизнес обосновывать снижение цен при госзакупках 26.07.2021, 08:550 Пскович примет участие в первенстве мира по смешанному боевому единоборству
26.07.2021, 08:390 Российские власти обсуждают создание на Курилах свободной таможенной зоны 26.07.2021, 08:210 Рядом с Осло упал метеорит 26.07.2021, 08:0010 Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы 26.07.2021, 07:431 Штрафы за нарушение прав потребителей предложили увеличить в России
26.07.2021, 07:283 Более полутора тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса в выходные 26.07.2021, 07:110 Около 7 часов тушили ночной пожар в Гдовском районе 26.07.2021, 06:590 Число новых случаев COVID-19 в Псковской области снизилось почти на 4% 25.07.2021, 22:010 В Минсельхозе объяснили снижение производства подсолнечного масла
25.07.2021, 21:460 Хутор на «Линии Сталина» под Островом прошел приемку 25.07.2021, 21:220 Родители просят вернуть учебные помещения псковскому колледжу искусств 25.07.2021, 21:012 Минздрав уточнил, кому не стоит прививаться «ЭпиВакКороной» 25.07.2021, 20:530 Порховичам не дает спать шум по ночам в городском сквере
25.07.2021, 20:343 Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19 у детей 25.07.2021, 20:122 Островичка стала призером первенства России по легкой атлетике 25.07.2021, 19:525 Ввоз мигрантов на стройки планируют упростить в ближайший месяц 25.07.2021, 19:273 Депутаты Госдумы предлагают вернуть в паспорт графу «национальность»
25.07.2021, 19:033 Медики описали новый тип пациентов, умирающих от коронавируса 25.07.2021, 18:420 Мозаику-триколор в виде флага РФ предлагают собрать псковичам 25.07.2021, 18:240 В МЧС дали советы псковичам по безопасной рыбалке с лодки 25.07.2021, 18:010 Жириновский призвал коммунистов не втягивать Грудинина в политику
25.07.2021, 17:460 Псковский спортсмен готовится к участию в первенстве Европы по смешанным единоборствам 25.07.2021, 17:254 Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для мозга 25.07.2021, 17:000 Высокую пожарную опасность прогнозируют в псковском регионе 26 июля 25.07.2021, 16:337 «Ласточки» из Пскова в Петербург задерживаются из-за поломки тепловоза
25.07.2021, 16:200 Участок улицы Воровского закроют для движения автотранспорта 26 июля 25.07.2021, 16:000 Великолукский педагог: Образование сегодня не может идти отдельно от воспитания 25.07.2021, 15:390 Путин принял участие в спуске на воду супертраулера нового поколения 25.07.2021, 15:185 Отменяется вакцинация от коронавируса на стоянке «Леруа Мерлен» в Пскове
25.07.2021, 15:026 Псковский губернатор показал своих влюбленных соседей 25.07.2021, 14:350 В Великих Луках ищут мужчину в черном 25.07.2021, 14:142 Елена Полонская: Слава о русских моряках гремит далеко за рубежами нашей Родины 25.07.2021, 13:471 В Невельском районе водитель «Шкоды» врезался в фуру при попытке объехать дикое животное
25.07.2021, 13:330 Заслуженный артист России Виктор Яковлев празднует 70-летний юбилей 25.07.2021, 13:110 Мощи князя Александра Невского прибудут на Псковскую землю 28 июля 25.07.2021, 12:510 Александр Котов пожелал сотрудникам органов следствия успехов в нелегкой службе 25.07.2021, 12:300 Пропавшую в Пскове женщину помогли найти полицейские
25.07.2021, 12:080 Трагически ушел из жизни председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов 25.07.2021, 12:010 До 30 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 июля 25.07.2021, 11:440 Эксперт назвал способы законно увеличить пенсию 25.07.2021, 11:220 Николай Козловский: Многие великолучане достойно служили и служат в рядах ВМФ страны
25.07.2021, 11:023 Партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Псков 25.07.2021, 10:400 Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником 25.07.2021, 10:230 Пскович попался на краже спиртного из магазина 25.07.2021, 10:000 С Днем ВМФ поздравил офицеров, матросов и ветеранов Александр Котов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.