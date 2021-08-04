Происшествия

Псковичка доверилась мошеннику и потеряла почти 1,4 млн рублей

Очередные случаи мошенничества зафиксировали за минувшие сутки на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 48-летняя жительница деревни Неелово-2 Псковского района в результате общения с «сотрудником банка» лишилась 1 379 тысяч рублей. С заявлением о хищении женщина обратилась в полицию. Стражам порядка она пояснила, что неизвестный позвонил ей на мобильный телефон днем и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на псковичку кредит. Далее лжесотрудник службы безопасности банка предложил женщине отменить данную операцию. По его словам, чтобы сберечь средства со счета, их необходимо вывести на резервные. Потерпевшая доверилась мошенникам и перевела деньги через банкомат, расположенный на улице Советской в Пскове, на их банковские карты. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

А житель Плюсского района, мужчина 1986 года рождения, также стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина на известном сайте объявлений нашел информацию о продаже арматуры, как только покупатель изъявил желание приобрести материалы, неизвестный предложил произвести перевод на его счет, чтобы выслать необходимое количество металла. В результате житель региона перевел собеседнику почти 80 тысяч рублей. По данному факту проводят проверку.