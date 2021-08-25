Более 200 преступлений на бытовой почве произошло в Псковской области за прошедшие полгода

Более 200 преступлений на бытовой почве совершили жители Псковской области за прошедшие полгода. Об этом сообщил начальник отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Евгений Алушков во время пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По его словам, 45 случаев применения насилия относились к женщинам, трижды насилие применялось в отношении несовершеннолетних и 14 раз заявления поступали от лиц пожилого возраста. При этом, из 123 человек, вершивших насилие, 9 ранее уже подвергались наказанию за связанные с насилием правонарушения, а 22 агрессора были женского пола. Как правило, ситуации применения насилия идентичны и связаны с алкогольным опьянением, подчеркнул полицейский.
Женщины часто применяют насилие к партнерам в состоянии алкогольного опьянения и на почве ревности. В частности, по этим причинами женщины наносили ножевые ранения своим супругам. Такие случаи сотрудники полиции зафиксировали в Пскове и Псковском районе, рассказал Евгений Алушков.