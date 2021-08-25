Происшествия

Более 200 преступлений на бытовой почве произошло в Псковской области за прошедшие полгода

Более 200 преступлений на бытовой почве совершили жители Псковской области за прошедшие полгода. Об этом сообщил начальник отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Евгений Алушков во время пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В первом полугодии количество бытовых преступлений в Псковской области снизилось на 6%. Всего на бытовой основе произошло 202 преступления, из которых 61 относится к семейно-бытовым отношениям. Среди них было 23 угрозы убийством, 9 причинений среднего вреда здоровью и 13 - легкого вреда. Кроме того, произошло 2 убийства, 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и одно истязание - когда физическое насилие потерпевшая сторона испытывал на протяжении года», - подвел итог Евгений Алушков.

По его словам, 45 случаев применения насилия относились к женщинам, трижды насилие применялось в отношении несовершеннолетних и 14 раз заявления поступали от лиц пожилого возраста. При этом, из 123 человек, вершивших насилие, 9 ранее уже подвергались наказанию за связанные с насилием правонарушения, а 22 агрессора были женского пола. Как правило, ситуации применения насилия идентичны и связаны с алкогольным опьянением, подчеркнул полицейский.

Женщины часто применяют насилие к партнерам в состоянии алкогольного опьянения и на почве ревности. В частности, по этим причинами женщины наносили ножевые ранения своим супругам. Такие случаи сотрудники полиции зафиксировали в Пскове и Псковском районе, рассказал Евгений Алушков.