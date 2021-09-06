Происшествия

Житель Новосокольников сломал жене ребра и оказался на скамье подсудимых

Условное лишение свободы назначил суд жителю Новосокольников за причинение тяжкого вреда здоровью супруги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что вечером 25 апреля мужчина, находясь у себя дома, поссорился с супругой. Причиной конфликта стало употребление женщиной спиртных напитков. Мужчина повалил жену на пол и четыре раза ударил ее кулаком по ребрам слева. Так женщина получила закрытые переломы ребер и множественные ушибы грудной клетки с кровоподтеками. Судья квалифицировал эти повреждения как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый во время заседания признал себя виновным, а потерпевшая сообщила, что к супругу претензий не имеет и считает в произошедшем виноватой себя.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 11 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.