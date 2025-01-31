Общество

В Псковской области 80% новых клиентов «Ростелекома» выбирают услуги в рамках конвергентного пакета

«Ростелеком» зафиксировал значительный рост подключений конвергентного пакета услуг для физических лиц — в 1,5 раза по предварительным операционным итогам 2024 года. Более 80% новых абонентов провайдера в регионе предпочитают комплексные решения — до 4–5 популярных услуг в одном тарифе, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе компании.

Фото: «Ростелеком»

Объединяя в один пакет сразу несколько услуг для всех членов семьи (домашний интернет, IPTV, мобильную связь и видеосервис Wink), пользователи могут сэкономить до 50%. Абоненты «Ростелекома» также активно пользуются возможностью зафиксировать тарифы на связь: например, в пакетах услуг из линейки «Навсегда» плата не будет повышаться никогда. На сегодня доля продаж тарифа в два раза выше, чем обычных фиксированных пакетов.

По словам директора филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольги Родионовой, объединение нескольких услуг в один пакет дает массу преимуществ.

«Набирающий обороты интерес к конвергентным пакетам услуг подтверждает актуальность комплексных решений для жителей Псковской области. Это позволяет семьям экономить время и деньги, избегая обращения к нескольким провайдерам и сравнения их предложений. Один пакет услуг может удовлетворить потребности всей семьи, делая жизнь более удобной и комфортной. Мы уверены в потенциале конвергентных услуг и будем продолжать развивать предложение, чтобы соответствовать растущему спросу клиентов», - рассказал Ольга Родионова.

Конвергентные предложения «Ростелекома» с продуктами для всей семьи стали самым быстрорастущим продуктом в массовом сегменте услуг. Наиболее высокий прирост клиентской базы (свыше 50%) показали Сибирь, Поволжье, Центральный федеральный округ и Дальний Восток. В топ-10 по динамике вошли Алтайский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Воронежская, Иркутская, Новосибирская, Омская и Томская области, а также Республика Татарстан.