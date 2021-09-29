Происшествия

Жительница Великих Лук «проиграла на ставках» около двух миллионов рублей

Жительница Великих Лук, общаясь с мошенниками, «проиграла на ставках» около двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

9 сентября местная жительница решила увеличить свой доход, делая ставки. Она согласилась на предложение увеличить ставку путем получения кредита в размере свыше 1,7 млн рублей, который тут же проиграла.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.