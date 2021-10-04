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Фальшивку обнаружили в выручке псковского магазина

05.10.2021 12:26|ПсковКомментариев: 0

Фальшивая купюра поступила финансовую организацию Пскова в выручке одной из организаций Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции изъяли пятитысячную фальшивую купюру 4 октября. По данному факту возбудили уголовное дело.

УМВД рекомендует работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличности, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции по телефону 02», - напомнили в полиции.

Теги: #фальшивки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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