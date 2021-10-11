Происшествия

Голубоглазый мужчина пропал в Себежском районе

32-летний мужчина пропал в районе деревни Дуброво, которая находится рядом с поселком Идрица в Себежском районе. С 8 октября местонахождение Светозара Светличного неизвестно. Об этом сообщается в официальной группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

Предположительно, мужчина был одет в бирюзовую куртку, светло-зеленые штаны и черные ботинки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.