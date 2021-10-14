Происшествия

Голый пациент наркодиспансера с трубой разбил окна и автомобиль в Пскове

Окна домов и автомобиль повредил трубой сбежавший из псковского наркодиспансера голый пациент. Об этом сообщается на сайте городского округа №12.

Фото здесь и далее: сайт городского округа №12

В минувшие выходные голый мужчина с металлической трубой разбил окна и автомобиль соседей, рассказали очевидцы. Неизвестный вел себя неадекватно: кричал, размахивал трубой, катался по траве. Позже выяснилось, что он сбежал из стационара наркологического диспансера, расположенного неподалеку.

Пациент сильно испугал граждан, причинил им материальный ущерб, отметили на сайте округа. Местные жители рассказали, что это второй подобный случай в этом году.

По просьбе псковичей депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков направил письмо в комитет по здравоохранению Псковской области с просьбой принять меры к усилению охраны потенциально опасных пациентов, рассмотреть вариант переноса стационара в другое место, отдаленное от массива жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

«Наркологический диспансер находится вблизи жилых домов, а также в шаговой доступности к большим торгово-развлекательным центрам "Акваполис", "Пик 60" и "Империал". Сбежавшие из стационара агрессивные пациенты могут представлять опасность для большого числа людей», - говорится в депутатском запросе.