Происшествия

Сигареты стоимостью более 3,5 млн рублей не пропустили через границу в Невельском районе

Сотрудники мобильной группы и оперативного подразделения Псковской таможни остановили ввоз немаркированной табачной продукции из Республики Беларусь на территорию региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Князева.

Сотрудники таможни остановили грузовое транспортное средство в Невельском районе в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров. Водитель не предъявил документы на перемещаемую в грузовом отсеке автомобиля табачную продукцию.

70 607 пачек сигарет, немаркированных акцизными марками Российской Федерации, передали территориальному органу МВД России для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. Сигареты изъяли. Ориентировочная стоимость табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации и маркировки средствами идентификации превышает 3,5 млн рублей.



