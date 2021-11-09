Происшествия

Жительница Палкинского района прописала иностранца в полуразрушенном доме

Жительница Палкинского района прописала иностранца в своем полуразрушенном доме и попала под следствие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в сентябре текущего года 47-летняя местная жительница за деньги фиктивно прописала в доме гражданина Узбекистана. В прокуратуре отметили, что жилище было непригодным для проживания из-за отсутствия электричества и ненадлежащего состояния кровли и стен. Сам иностранец не имел намерений проживать в этом доме.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия. Женщине грозит наказание до 3 лет лишения свободы.