Происшествия

Полиция в Печорах раскрыла кражу по «горячим следам»

Полиция города Печоры по «горячим следам» раскрыла кражу банковской карты у местной жительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

У женщины, которая находилась в кафе на Октябрьской площади, 30 ноября с 10.00 до 12.00 похитили банковскую карту. Впоследствии с нее было снято 19 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в МО МВД России «Печорский». Полицейские установили подозреваемую в совершении кражи. Ею оказалась работница данного кафе, женщина 1973 года рождения. По версии следствия, женщина взяла карту потерпевшей с барной стойки. В настоящее время карточка, как и большая часть похищенных денег, изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все обстоятельства уточняются.

В ведомстве отметили, что чаще всего кражи имущества совершаются в многолюдных местах: общественный транспорт, вокзал, кинотеатр, выставка, магазин, рынок, ресторан. Однако, есть несколько способов обезопасить себя от действий злоумышленников.

«К примеру, выходя из дома, берите с собой столько денег, сколько необходимо именно сегодня на запланированные покупки. А если покупка дорогая, лучше рассчитывайтесь картой, чтобы иметь при себе как можно меньше наличности. Не складывайте деньги в один кошелек или карман. Разложите их по разным местам, но не в наружные карманы. Очень хорошо, если у вас два кошелька — для купюр и для мелочи. Тот, в котором большая сумма, лучше убирать подальше. Никогда не носите бумажник и ценные вещи в карманах брюк. Для вора вытащить ваш телефон или кошелек из заднего кармана — пара пустяков. Никогда не кладите сумку или кошелек в тележку для покупок или в пакет с продуктами. Не забывайте перчатки, мобильники, банковские карты, бумажники на барных стойках в кафе или на прилавках», - обратили внимание в УМВД.