Происшествия

Пьяный порхович по неосторожности убил собутыльника

Пьяный порхович по неосторожности убил собутыльника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Подсудимый распивал спиртное с другим мужчиной в деревне Волышово. В ходе застолья они поссорились и обвиняемый избил лежащего на полу оппонента ногами и руками. В результате потерпевший скончался.

Порховский районный суд рассмотрит уголовное дело по части 4 статьи 11 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).