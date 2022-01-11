Происшествия

Мошенники обогатились за счет жителей Пскова на 1,5 миллиона рублей

Более 1,5 миллионов рублей перечислили псковичи мнимым сотрудникам банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мошенники предложили псковичам «обезопасить» банковские счета и предотвратить несанкционированное оформление кредитов. По версии следствия, в конце декабря прошедшего года трем жителям областного центра позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками банков и предложили горожанам свои услуги якобы для предотвращения возможного оформления на них кредитов.

В итоге доверчивые горожане поддались на уловки злоумышленников и лишились в общей сложности 1 миллиона 603 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела. Обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.

Полицейские настоятельно рекомендуют жителям области во избежание серьезных финансовых потерь быть в таких ситуациях предельно осмотрительными и не поддаваться на различные ухищрения незнакомцев.