Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 марта.

Гость студии - директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова.

Ведущий Олег Добрынин подвел с ней итоги работы архива за 2024 год и обсудил планы на этот год. Он объявлен президентом России Годом защитника Отечества. К тому же в мае мы отметим 80-летие Великой Победы. Как Государственный архив готовится к этой знаменательной дате? Как будет отмечать Год защитника Отечества реготделение Российского исторического общества? Планируется ли в год 80-летия Победы как-то изменить экспозицию Музея оккупации, находящегося в ведении Госархива? Об этом и многом другом - в эфире.