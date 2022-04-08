Происшествия

Житель Палкинского района ударил полицейского и стал фигурантом уголовного дела

Прокуратура Палкинского района возбудила уголовного дело по факту применения насилия в отношении полицейского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В феврале участковый Палкинского района оформлял документы по административному нарушению, совершенному местной жительницей. «Желая воспрепятствовать действиям сотрудника полиции, супруг нарушительницы нанес один удар кулаком в область лица представителю власти, тем самым применил насилие не опасное для жизни и здоровья, после чего с места преступления скрылся вместе с супругой», – рассказали в прокуратуре.

Ведется расследование. Санкция части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.