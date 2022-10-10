Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
изменения в комитете по ЖКХ
магнит на электросчетчике
Защита от мошенников
Топ клиник Пскова
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Показания счетчиков на даче
Первые счета за электроэнергию
Электронная транспортная накладная
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Господин Рейтингомер
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Происшествия 10.10.2022 09:000 Тело рыбака извлекли из озера в Себежском районе 10.10.2022 13:240 Около 200 окуней незаконно выловил браконьер в Печорском районе 10.10.2022 13:080 Пскович ограбил ювелирную мастерскую 10.10.2022 12:280 Латиноамериканцы пытались пешком покинуть РФ через границу в Псковской области 10.10.2022 12:080 Великолукские росгвардейцы задержали избившего продавца мужчину 10.10.2022 11:400 Заготовленный лес на 750 тысяч рублей украли в Себежском районе
 
 
 
Самое популярное 08.10.2022 20:360 Участок трассы Санкт-Петербург - Псков расширят до шести полос 07.10.2022 08:050 Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников 08.10.2022 09:070 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля 07.10.2022 14:460 Мошенники выманили у Минпромторга 160 млн рублей за «разработку» игрушечного поезда, который они купили в магазине 07.10.2022 14:171 Синоптик рассказала, когда псковичам ждать первого снега
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пскович ограбил ювелирную мастерскую

10.10.2022 13:08|ПсковКомментариев: 0

Мужчина открыто похитил золотые изделия из ювелирной мастерской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пскович попросил мастеров показать ему золотую цепочку с крестиком в одной из ювелирных мастерских 5 октября, после чего схватил изделие и скрылся. Сотрудники полиции оперативно установили подозреваемого в грабеже. Им оказался 30-летний безработный мужчина. В ходе обыска похищенное обнаружили и изъяли.

А в Великих Луках неизвестный с применением насилия попытался открыто похитить из сейфа деньги в подсобном помещении магазина на улице Дьяконова вечером 6 октября. С помощью работников магазина преступника задержали. Им оказался 31-летний ранее неоднократно судимый великолучанин.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Теги: #происшествие #грабеж
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 617 человек
10.10.2022, 13:410 Срочные работы по замене теплотрассы провели на Запсковье 10.10.2022, 13:370 «Деловой понедельник»: Ольга Торбич о перспективах развития промышленных площадок в России. ВИДЕО 10.10.2022, 13:310 Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов 10.10.2022, 13:240 Около 200 окуней незаконно выловил браконьер в Печорском районе
10.10.2022, 13:120 Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих открылся в Пскове 10.10.2022, 13:080 Пскович ограбил ювелирную мастерскую 10.10.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 10.10.2022, 12:590 Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии
10.10.2022, 12:400 Псковичам рекомендуют сверять суммы в квитанциях ЖКХ с платежками соседей 10.10.2022, 12:390 Великолукский завод включили в число предприятий с бесплатным посещением для туристов 10.10.2022, 12:280 Латиноамериканцы пытались пешком покинуть РФ через границу в Псковской области 10.10.2022, 12:250 «Постскриптум»: Атака на Крымский мост, очереди на границе и мобилизация
10.10.2022, 12:210 Юбилейный концерт Сергея Трофимова состоится в Пскове 10.10.2022, 12:150 Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10.10.2022, 12:080 Великолукские росгвардейцы задержали избившего продавца мужчину 10.10.2022, 12:040 Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей поблагодарили меценатов за праздничный обед в Пскове
10.10.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 10.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 10 октября 10.10.2022, 11:590 Медведев заявил, что РФ ответит на теракт на Крымском мосту уничтожением террористов 10.10.2022, 11:470 Жители СЗФО больше других россиян подвержены профдеформации – опрос
10.10.2022, 11:420 В метро Харькова и Киева остановили движение поездов 10.10.2022, 11:400 Заготовленный лес на 750 тысяч рублей украли в Себежском районе 10.10.2022, 11:340 Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний 10.10.2022, 11:270 Еще один человек в Псковской области скончался от COVID-19
10.10.2022, 11:220 Демонтаж новых дорожных знаков на Запсковье прокомментировал Александр Грацкий 10.10.2022, 11:140 Жители СЗФО с начала года потратили 17 млрд рублей на онлайн-покупки через SberPay 10.10.2022, 11:120 Банк России выпускает памятную монету номиналом 3 рубля «Луноход» 10.10.2022, 11:060 Движение автомобилей на улице Советской в Пскове затрудняет ДТП
10.10.2022, 10:550 Реальный герой виртуального времени 10.10.2022, 10:480 Ушел из жизни псковский поэт Андрей Виноградов 10.10.2022, 10:432 Псковская область заняла 64 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения 10.10.2022, 10:310 «Деловой понедельник»: Ольга Торбич о перспективах развития промышленных площадок в России
10.10.2022, 10:250 Дорожные работы проводят на мосту в Пскове во время тумана 10.10.2022, 10:220 День рождения социальной сети «ВКонтакте» празднуют 10 октября 10.10.2022, 10:140 Новые дорожные знаки на Запсковье демонтировали 10.10.2022, 10:000 Псковичи за последние семь месяцев стали больше экономить - аналитики
10.10.2022, 09:500 Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября 10.10.2022, 09:400 Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым 10.10.2022, 09:300 Гараж горел на Крестовском шоссе в Пскове 10.10.2022, 09:190 В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала неподалеку от офиса Зеленского
10.10.2022, 09:150 После начала частичной мобилизации россияне обналичили более 750 млрд рублей 10.10.2022, 09:000 100 самых влиятельных псковичей: чтобы знать и понимать 10.10.2022, 09:000 Тело рыбака извлекли из озера в Себежском районе 10.10.2022, 08:510 Синоптики прогнозируют продолжение золотой осени в России
10.10.2022, 08:310 Потомка псковского губернского комиссара переизбрали на пост президента Австрии 10.10.2022, 08:171 Туман с видимостью до 500 метров опустился на Псковскую область 10.10.2022, 08:110 Покров Пресвятой Богородицы отпразднуют в Пскове 10.10.2022, 07:530 Всемирный день против смертной казни отмечают 10 октября
10.10.2022, 07:350 Алкоголю и презервативам дали привилегии при ввозе в Россию из ЕС 10.10.2022, 07:170 Кровоточащий зуб нашли в псковском лесу 10.10.2022, 06:590 Психиатр перечислил тревожные симптомы для обращения к специалисту 09.10.2022, 22:101 Новые дорожные знаки установили на Запсковье
09.10.2022, 22:000 Онколог: Женщины с ожирением имеют больший риск развития рака груди 09.10.2022, 21:400 Псковичи смогут увидеть запуск ракеты с космодрома Плесецк 09.10.2022, 21:200 Мобилизованных мужчин проводили жители Опочки 09.10.2022, 21:000 В МФЦ Псковской области теперь доступен Сервис по Карте болельщика
09.10.2022, 20:400 Путин заявил, что подрыв Крымского моста организовали спецслужбы Украины 09.10.2022, 20:200 Два автомобиля столкнулись напротив «Максимуса» в Пскове 09.10.2022, 20:001 В России частные инвесторы начали скупать дешевеющее жилье 09.10.2022, 19:400 Шестилетний ребенок пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове
09.10.2022, 19:200 Правительство утвердило касающиеся электросамокатов изменения в ПДД 09.10.2022, 19:000 Двое детей пострадали в результате ДТП в Пскове 09.10.2022, 18:400 Число погибших после взрыва на Крымском мосту возросло до пяти 09.10.2022, 18:200 Экспорт товаров из Ирана в Россию увеличился на 70% за последние полгода
09.10.2022, 18:000 Завершаются работы по созданию муралов на Запсковье 09.10.2022, 17:400 Ещё 126 человек вылечились от коронавируса в Псковской области за сутки 09.10.2022, 17:200 Путин проведет совещание с Совбезом 10 октября 09.10.2022, 17:000 Жителей Пыталовского района просят не беспокоиться из-за нарисованных крестов на объектах инфраструктуры
09.10.2022, 16:402 В России на свадьбе в ресторане застрелили мужчину 09.10.2022, 16:200 Часть дома купца Калашникова восстановили в Острове 09.10.2022, 16:000 Мужчину на голубом автомобиле разыскивают в Пскове 09.10.2022, 15:400 Короткометражные фильмы молодых режиссеров покажут в Пскове
09.10.2022, 15:200 Свыше 300 грибов в одном месте нашла псковичка в лесу 09.10.2022, 15:000 Школьники и студенты приняли участие в чемпионате города Пскова по брейн-рингу 09.10.2022, 14:400 Баня сгорела в Стругокрасненском районе 09.10.2022, 14:201 Как предотвратить дачные кражи, рассказали псковичам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru