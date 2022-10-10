Происшествия

Пскович ограбил ювелирную мастерскую

Мужчина открыто похитил золотые изделия из ювелирной мастерской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пскович попросил мастеров показать ему золотую цепочку с крестиком в одной из ювелирных мастерских 5 октября, после чего схватил изделие и скрылся. Сотрудники полиции оперативно установили подозреваемого в грабеже. Им оказался 30-летний безработный мужчина. В ходе обыска похищенное обнаружили и изъяли.

А в Великих Луках неизвестный с применением насилия попытался открыто похитить из сейфа деньги в подсобном помещении магазина на улице Дьяконова вечером 6 октября. С помощью работников магазина преступника задержали. Им оказался 31-летний ранее неоднократно судимый великолучанин.

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В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).