Происшествия

Звонарь убил страдающую деменцией жену

Звонарь церкви в подмосковном Жуковском признался в убийстве своей жены. По предварительной информации, преступление совершено на бытовой почве, пишет «МК».

По информации издания, труп 49-летней женщины нашли в квартире 19 октября. Первоначально предполагалось, что она умерла естественной смертью. Однако более тщательное исследование показало, что смерть женщины наступила от гнойно-воспалительного процесса, развившегося после перелома ребер и грудины.

После допроса полицейскими, муж умершей, звонарь местной церкви, признался, что неоднократно избивал жену, с которой прожил в браке 15 лет. По его словам, конфликты происходили на почве болезни умершей – деменции. Как пояснил звонарь, последний конфликт произошел ночью – вставая с кровати, мужчина случайно сдавил жене грудь, а когда она закричала, то ударил ее несколько раз. После этого женщина стала чувствовать себя хуже и через несколько дней скончалась.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом).