Происшествия

Грабитель ударил жертву, скрываясь от погони в Пскове

37-летнего жителя Пскова обвиняют в краже и грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Молодой человек в помещении торгового зала цветочного магазина подошёл к кассовой зоне и с поверхности столешницы взял принадлежащий потерпевшей мобильный телефон, а после скрылся с места преступления.

Этот же мужчина на улице подошёл к потерпевшему со спины, взял у него пакет, в котором находились вещи и продукты, и побежал, пытаясь скрыться. Однако потерпевший побежал вслед за обвиняемым и схватил его. Злоумышленник ударил псковича по переносице, от чего потерпевший упал на асфальт. Обвиняемый скрылся.

Ущерб по факту кражи составил 9 000 рублей, по факту грабежа - 1 271 рубль 40 копеек. Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Санкция пункта «г» части 2 статьи 161 УК РФ - в виде лишения свободы сроком до 7 лет.