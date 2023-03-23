Происшествия

Иностранца задержали в Себежском районе при попытке незаконно покинуть РФ

Иностранца задержали в Себежском районе при попытке незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Пограничники выявили и задержали уроженца одной из стран Латинской Америки, направлявшегося через лесной массив в Латвию. В ходе разбирательства молодой человек подтвердил свои намерения по незаконному пересечению российско-латвийской границы с целью дальнейшего убытия в Германию, так как законных оснований для въезда в страны Евросоюза он не имел.

В отношении иностранца за покушение на незаконное пересечение государственной границы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ.

Суд в отношении фигуранта уголовного дела избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.